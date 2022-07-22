مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون شمال رام الله

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية وقطعوا عشرات أشجار الزيتون فيها.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا بلدة ترمسعيا في رام الله وقطعوا 30 شجرة زيتون معمرة وهدموا ممتلكات الفلسطينيين ثم أغلقوا طريق أبو عين القريب من البلدة.

واقتلع المستوطنون قبل عدة أيام 450 شجرة بينها زيتون في البلدة واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين فيها.

واقتحم مستوطنون أمس قرية الجوايا في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل واعتدوا على رعاة الأغنام الفلسطينيين أثناء عملهم وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

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