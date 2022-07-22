مهندس ميكانيك يبدع بتصاميم ومجسمات ثلاثية الأبعاد قابلة للتصنيع

اللاذقية-سانا

بخبرة اكتسبها في مجال تشغيل الماكينات المبرمجة أثناء عمله في الشركات الصناعية أبدع المهندس محمد حسن تصاميم ومجسمات ثلاثية الأبعاد قريبة جداً من الواقع وقابلة للتصنيع.

المهندس حسن خريج جامعة تشرين اختصاص هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج أطلق اسم والدته (مبينة عبد الله) على أحدث تصاميمه وهو مجسم مصغر باسم (سفينة مبينة) التجارية صممها بنفسه على برنامج (سوليدووركس) للتصميم الهندسي ليطبقها على أرض الواقع ثم يصنع نموذجاً ترفيهياً منها يعمل بالدفع الكهربائي قابلاً للتحكم لاسلكياً حيث يبلغ طول النسخة الأولى من مجسم السفينة 98 سنتيمتراً وعرضها 19 سنتيمتراً وارتفاعها 38 سنتيمتراً.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال المهندس الشاب “لقد استهواني تصميم المجسمات الهندسية ثلاثية الأبعاد منذ السنة الجامعية الأولى في قسم هندسة التصميم والإنتاج ونفذت أول تصاميمي وهو عبارة عن نموذج تعليمي يشرح آلية عمل عنفة بلتون لتوليد الكهرباء من طاقة ضغط المياه”.

وتابع “ثابرت على ابتكار تصاميم جديدة خلال سنواتي الجامعية ومن بينها مجسم لمحرك احتراق داخلي 4 سيلندرات شاركت به في المسابقة الشبابية الوطنية للإبداع والاختراع التي أقيمت في دمشق ومجسم ميكانيزم لتقويم الحركة الميكانيكية وناقل حلزوني تم تنفيذه كمشروع تطبيقي إضافة إلى تصميم ميكانيزم ميرال لتقويم الحركة الميكانيكية والذي كان مشروع التخرج وله تطبيقات صناعية عدة”.

وللمهندس الشاب الذي تخرج عام 2019 عدة مشاركات في المسابقات الوطنية والمعارض الجامعية والتي كان لها دور كبير في تنمية قدراته وصقل مهاراته في المجال الذي يحب إضافة إلى عمله مع العديد من الشركات المتخصصة بالتصميم والتصنيع المبرمج منذ عام 2016 وحتى اليوم كما أنه برع بالعمل على برنامج (سوليدووركس) للتصميم الهندسي وتشغيل الماكينات المبرمجة وبشكل خاص ماكينة القطع بالليزر ودرب نحو 83 مهندساً ومهندسة إضافة إلى عدد من الصناعيين.

وفي عام 2020 أسس المهندس حسن فريق (آي كان) للتدريب والتأهيل المهني ليطلق بعد عدة أشهر برنامجه التدريبي الأول في هندسة القطع بالليزر وتكنولوجيا التحكم الرقمي بالتعاون مع جامعة تشرين كما نظم عدة دورات تدريبية بالتعاون مع مركز تمكين الشباب في اللاذقية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومركز المهارات والتوجيه المهني في جامعة تشرين.

منال عجيب ورشا رسلان

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