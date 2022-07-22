منظمة الصحة العالمية: مصرع 1700 شخص جراء الحر في إسبانيا والبرتغال

بروكسل-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 1700 شخص على الأقل لقوا مصرعهم جراء موجة الحر الحالية في إسبانيا والبرتغال.

وقال رئيس المكتب الأوروبي للمنظمة هانس كليوغي في بيان اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي “في العام الجاري شهدنا 1700 حالة وفاة خلال موجة الحر في إسبانيا والبرتغال فقط”.

وأعرب كليوغي عن قلقه من أن حرائق الغابات تقع حاليا حتى في الشمال وخاصة في الدول الاسكندنافية مشيراً إلى أن حرائق الغابات دمرت 41 منزلاً في لندن الأسبوع الجاري.

ويعاني عدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة من موجة حر شديدة وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية روبرت ستيفانسكي: إن درجة الحرارة في أوروبا ستبقى مرتفعة حتى منتصف الأسبوع القادم.

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