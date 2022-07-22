SCS-NET
الشريط الأخباري

منظمة الصحة العالمية: مصرع 1700 شخص جراء الحر في إسبانيا والبرتغال

2022-07-22

بروكسل-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 1700 شخص على الأقل لقوا مصرعهم جراء موجة الحر الحالية في إسبانيا والبرتغال.

وقال رئيس المكتب الأوروبي للمنظمة هانس كليوغي في بيان اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي “في العام الجاري شهدنا 1700 حالة وفاة خلال موجة الحر في إسبانيا والبرتغال فقط”.

وأعرب كليوغي عن قلقه من أن حرائق الغابات تقع حاليا حتى في الشمال وخاصة في الدول الاسكندنافية مشيراً إلى أن حرائق الغابات دمرت 41 منزلاً في لندن الأسبوع الجاري.

ويعاني عدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة من موجة حر شديدة وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية روبرت ستيفانسكي: إن درجة الحرارة في أوروبا ستبقى مرتفعة حتى منتصف الأسبوع القادم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الصحة العالمية: أكثر من 6 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

جنيف-سانا كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved