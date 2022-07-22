روسيا تطور تقنيات جديدة لبطاريات المركبات الفضائية

موسكو-سانا

أعلنت جامعة تومسك الحكومية الروسية أن خبراء تابعين لها تمكنوا من تطوير تقنيات جديدة لبطاريات المركبات الفضائية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخدمة الصحفية للجامعة قولها في بيان اليوم: “تمكن خبراؤنا من تصنيع واختبار وحدة تحكم جديدة مخصصة لبطاريات “الليثيوم يون” التي تستخدم في المركبات الفضائية وقد تم تجميعها من مكونات روسية الصنع بالكامل”.

وأشار البيان إلى أن النموذج الاولي للوحدة الجديدة اجتاز الاختبارات الأولية في معهد أبحاث الأتمتة والإلكترونيات في مدينة بيرم وتم نقلها إلى مؤسسة رائدة في مجال صناعة صواريخ ومركبات الفضاء لإجراء اختبارات إضافية عليها.

وأضاف إن البطاريات تعتبر أحد العناصر الرئيسة لنظام تزويد الطاقة في المركبة الفضائية والأقمار الصناعية وتعتمد عليها آلية عمل الأقمار والمركبات ككل لذلك فإن زيادة موثوقية البطاريات ستضمن تحسين آلية عمل أجهزة التحكم وأنظمة المركبات والأقمار عموماً.

يشار إلى أن جامعة تومسك ساهمت سابقاً بتطوير العديد من التقنيات التي تستخدم في صناعة الفضاء وتعاونت مع وكالة “روس كوسموس” الفضائية في العديد من مجالات صناعة الإلكترونيات.

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