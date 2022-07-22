قرى في لوغانسك ودونيتسك تتعرض لقصف أوكراني بصواريخ أمريكية الصنع

لوغانسك-سانا

تعرضت عدة قرى في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين فجر اليوم لقصف أوكراني بصواريخ (هيمارس) الأمريكية وقذائف الناتو وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قوله في بيان “إن القوات الأوكرانية قصفت قرية خاروشويه باستخدام ثلاثة صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية”.

فيما أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك أن قوات كييف أطلقت اليوم ثلاث قذائف يستخدمها الناتو عادة من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك كما استهدفت منطقتي نوفوباخموتوفكا وغورلوفكا بست قذائف من عيار 120 ملم.

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