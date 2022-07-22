لافروف: روسيا وشركاؤها الأفارقة يعملون على خفض حصة الدولار واليورو بالتجارة المتبادلة بينهما

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر لحصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة بين الطرفين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله “إن الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب تعديلاً معيناً لآليات تفاعلنا.. أولاً وقبل كل شيء نحن نتحدث عن ضرورة ضمان لوجستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي”.

وأوضح لافروف أن “روسيا بالتعاون مع الشركاء تتخذ خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع .. وتعمل على تخفيض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة.. وهي تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال وغير معرض للتأثير المحتمل من الدول غير الصديقة”.

وأضاف إن “تطوير شراكة شاملة مع الدول الافريقية لا يزال من بين الأولويات المهمة لسياسة روسيا الخارجية.. ونحن منفتحون على المزيد من بنائها بما يتماشى مع القرارات الاستراتيجية التي اتخذت في القمة الروسية الأفريقية الأولى في نهاية تشرين الأول في سوتشي”.

وأكد وزير الخارجية الروسي التزام بلاده بتزويد البلدان الأفريقية بالأغذية والأسمدة وناقلات الطاقة لافتاً في هذا السياق إلى ان العقوبات الغربية ضد روسيا أدت إلى تفاقم الوضع الصعب في سوق الغذاء.

وفي سياق متصل أعرب لافروف عن تقدير موسكو للموقف المتوازن للدول الأفريقية فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا وما حولها وقال: “نحن نعلم أن الزملاء الأفارقة لا يوافقون على المحاولات العلنية للولايات المتحدة وأتباعها الأوروبيين لإملاء إرادتهم على الجميع وفرض نموذج أحادي القطب للنظام العالمي على المجتمع الدولي”.

وأضاف “على الرغم من الضغط الخارجي غير المسبوق لم ينضم أصدقاؤنا الأفارقة إلى العقوبات ضد روسيا.. ومثل هذا الخط المستقل يستحق الاحترام العميق”.

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