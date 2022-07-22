استشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

دمشق-سانا

استشهد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “في تمام الساعة الثانية عشرة و32 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى “استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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