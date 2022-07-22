مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس دونيتسك: نعتزم إقامة علاقات متميزة مع سورية
2022-07-21
روسيا: قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية
2022-07-21
الخارجية والمغتربين تقيم حفل وداع للسفير البرازيلي بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه
2022-07-21
كوبا تجدد مواقفها الداعمة لسورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها
2022-07-21
السفير صباغ: الدول الغربية تواصل توظيف مجلس الأمن خدمة لأجنداتها السياسية وتصفية حساباتها الجيوسياسية
2022-07-21
الاتحاد العربي للأسر المنتجة يوقع مذكرة تعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية
2022-07-21
المقداد يبحث مع ولايتي ومخبر العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-07-21
محليات
إخماد 13 حريقاً في اللاذقية والأضرار مادية
2022-07-21
الاحتلال الأمريكي يخرج 156 آلية من قواعده في الحسكة إلى العراق
2022-07-21
صناعيو عدرا: اليد العاملة المدربة حاجة ملحة لدفع عمليات الإنتاج
2022-07-21
(19) عملاً في المعرض الأول لثلاثة أخوة من فناني محافظة طرطوس
2022-07-21
اتخاذ حلول إسعافية لحل مشكلة مياه الشرب في بعض قرى القرداحة
2022-07-21
وزارة التربية تطلب من مديرياتها بالمحافظات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي
2022-07-21
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وأجواء حارّة نسبياً
2022-07-21
رياضة
نوتنغهام يضم لينغارد في صفقة انتقال حر
2022-07-22
مارتينيز يبلغ ربع نهائي بطولة غشتاد السويسرية للتنس
2022-07-22
الروسية بوتابوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة هامبورغ
2022-07-21
الكازاخية جيروتو تحرز ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع في مونديال بوجين
2022-07-21
الثورة بطلاً لكأس الجمهورية لكرة السلة للسيدات
2022-07-21
بفوزه على الجهاد… تشرين يتصدر مجموعته بدورة تشرين الكروية
2022-07-21
انتقاء لاعبي منتخب السويداء بالكيك بوكسينغ للمشاركة ببطولة الجمهورية
2022-07-21
اقتصاد
بمشاركة أكثر من 60 شركة… غداً انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة
2022-07-21
زيادة عجز الميزانية البريطانية جراء ارتفاع التضخم
2022-07-21
البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية للمرة الأولى منذ 2011
2022-07-21
وزارة المالية تبدأ مع ممثلي الجهات العامة مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2023
2022-07-21
الموافقة على منح قرض لتمويل شراء موسم القمح وتحديد سعر شراء محصول الشوندر السكري من المزارعين
2022-07-21
تراجع اليورو مع تأهب المركزي الأوروبي لأول رفع للفائدة منذ عشرة أعوام
2022-07-21
تقديرات بإنتاج نحو 2800 طن من الباذنجان في السويداء
2022-07-21
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الشريط الأخباري
الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات
روسيا: قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية
السفير صباغ: الدول الغربية تواصل توظيف مجلس الأمن خدمة لأجنداتها السياسية وتصفية حساباتها الجيوسياسية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب
الموافقة على منح قرض لتمويل شراء موسم القمح وتحديد سعر شراء محصول الشوندر السكري من المزارعين
المقداد يبحث مع ولايتي ومخبر العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
إعلاميو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح مراسل الإخبارية السورية المختطف لدى ميليشيا (قسد)
استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة اثنين جراء هجوم إرهابي بريف درعا
ميليشيا (قسد) تنفذ حملات خطف واسعة للشباب طالت العشرات في الحسكة
وزير الصناعة: إقلاع العمل بشركة سكر سلحب خطوة مهمة في مسيرة الإنتاج
مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق
2022-07-22
2022-07-22
mohamad
سابق
نوتنغهام يضم لينغارد في صفقة انتقال حر
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مصدر عسكري : في تمام الساعة ١٢:٣٢ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية
انظر ايضاً
مصدر عسكري : في تمام الساعة ١٢:٣٢ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية
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