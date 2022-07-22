تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ عقود

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الصحة بولاية نيويورك الأمريكية اليوم أنه تم رصد حالة إصابة بشلل الأطفال خارج مدينة نيويورك لتكون أول إصابة معروفة بالمرض في البلاد منذ 30 عاماً على الأقل.

ونقلت رويترزعن مكتب وزارة الصحة بالولاية قوله في بيان “إن الفحص أشار إلى أن الحالة التي تم رصدها في مقاطعة روكلاند ربما يكون مصدرها من خارج الولايات المتحدة”.

وأضاف المصدر “إن عملية متابعة الموقف عن كثب جارية مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتصدي لهذا الموضوع الطارئ المتعلق بالصحة العامة لحماية صحة وسلامة سكان المقاطعة”.