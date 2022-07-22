رئيس دونيتسك: نعتزم إقامة علاقات متميزة مع سورية

دونيتسك-سانا

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين اليوم عزم بلاده إقامة علاقات متميزة مع سورية بما يعود بالنفع على الجانبين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوشلين قوله اليوم إن “جمهورية دونيتسك ستبني علاقات ودية ومفيدة للطرفين مع سورية بما في ذلك في المجالات الاقتصادية”.

وكانت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا أعلنت في وقت سابق أن سورية ستصبح أحد أكبر شركاء دونيتسك في التجارة البحرية مشيرة إلى أن التجارة بين البلدين يمكن أن تشمل منتجات المعادن والصناعة وبناء الآلات والزراعة.

وأعلنت سورية في 29 حزيران الماضي الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.