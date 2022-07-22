مسرحية دكان التحف على خشبة مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا

احتضنت خشبة مسرح القباني بدمشق عملاً مسرحياً جديداً للكاتب محمد حسن الحفري بعنوان “دكان التحف” حمل قصة هادفة بأسلوب بسيط وحوار رشيق يحاكي الواقع الإنساني حول طرق التربية الايجابية لإنشاء فرد صالح قادر على التعامل والخروج إلى المجتمع.

وتوجه الحفري من خلال دكان التحف إلى الأطفال واليافعين برسائل تربوية استمرت على الخشبة مايقرب الستين دقيقة من المتعة الهادفة.

وانصهرت سطور المسرحية في عوالم الحب الأبوي الممتزجة بالتربية الإيجابية من خلال يافع تقوم والدته بتعليمه القيم الموروثة واختبار تنشئتها لترسله إلى أحد متاجر السوق والتعامل مع الناس بصدق وأمانة ليكتشف فيما بعد أن المتجر لوالده المسافر وأن عمله اختبار وامتحان أثبت فيه نبل أخلاقه والقيم والمبادئ التي تربى عليها.

وبين المخرج المسرحي جمال نصار في تصريح لمراسل سانا أن العمل المسرحي قدم دماء جديدة من جيل الشباب من خلال كشف وتطوير مواهبهم لنلمس نجاح وتألق الفنان الشاب عابد زينو في أداء دوره ونجاح بقية طاقم العمل من المحترفين في أدوار حملت طابع التميز والمثابرة.

وأوضح الفنان زينو أن دوره في العرض يهدف إلى إيصال فكرة التربية الصالحة للأبناء ونتائجها الإيجابية عليهم مؤكداً ضرورة اقتباس الممثل للشخصية وتجسيدها بالشكل الأمثل ليتم تقديمها بطريقة سلسة إلى الأطفال واليافعين.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها على خشبة المسرح مع ممثلين كبار رغم صغر سنه وهذا الأمر يمنحه المزيد من الخبرة والثقة والقوة أمام الجمهور.

بدوره أكد الفنان علي القاسم الذي أمتع الحضور بأدائه اللافت من خلال شخصية العم أن النص حمل رسائل توعوية وإرشادات تتعلق بتوعية الأهل لأطفالهم فكلما ارتفع مستوى التربية الإيجابية الصالحة ارتفع مستوى الأخلاق مشيراً إلى جمالية تفاعل الجمهور مع العرض وشخصيات العمل.

وأشارت الفنانة هزار سليمان التي أدت دور زوجة العم إلى تقاطع دورها في العمل مع شخصيتها الحقيقية كأم لافتة إلى تنوع الشخصيات التي قدمتها على الخشبة لتبرز موهبتها في تقليد الشخصيات والتنكر.

هادي عمران

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