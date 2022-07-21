الرئيس الإيطالي يحل البرلمان

روما-سانا

أصدر الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا اليوم مرسوماً لحل البرلمان بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي في وقت سابق اليوم.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن مذكرة صادرة عن رئاسة الجمهورية أشارت إلى أن ماتاريلا وقع على مرسوم حل البرلمان بعد الاستماع إلى رئيسي غرفتي النواب والشيوخ.

وقال ماتاريلا: “وقعت على مرسوم حل المجلسين للدعوة إلى الانتخابات خلال مدة 70 يوماً التي حددها الدستور” مضيفاً: “أوضحت المناقشة والتصويت في مجلس الشيوخ عدم وجود دعم برلماني للحكومة وغياب احتمالات تشكيل أغلبية جديدة وهذا الشرط جعل الحل المبكر للغرفتين أمراً لا مفر منه”.

ولفت ماتاريلا إلى أن “حكومة تصريف الأعمال تواجه قيوداً في أنشطتها لكن لديها الأدوات اللازمة للعمل في هذه الأشهر قبل وصول السلطة التنفيذية الجديدة بعد اجراء الانتخابات المبكرة المتوقعة في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل”.

وأضاف إنه “لا وقت للراحة فتكاليف الطاقة لها عواقب ويجب معالجة الصعوبات الاقتصادية وهناك العديد من الالتزامات التي يجب إكمالها ابتغاء لمصلحة البلاد”.

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