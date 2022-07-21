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القوات الروسية تعتقل مجموعة إرهابية في خيرسون

2022-07-21

موسكو-سانا
اعتقلت القوات الروسية اليوم مجموعة إرهابية وصادرت عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.
وذكرت وكالة نوفوستي للأنباء أن المجموعة الإرهابية التي كانت تعمل تحت إشراف موظفين من دائرة الأمن الأوكرانية خططت لاستهداف سكة حديدية وضبط بحوزتها 48 كيلوغراماً من مادة “تي إن تي”.

وفي سياق متصل أفادت الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون بمنع هجوم إرهابي بالقرب من مبنى مكتب الجوازات في المنطقة.
وأشارت الإدارة إلى أن المخرب كان يعتزم إشعال النار في نقطة تقديم وثائق للحصول على الجنسية الروسية.

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