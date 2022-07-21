بمشاركة أكثر من 60 شركة… غداً انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز

دمشق- سانا

بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات تنطلق غداً على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز /سيربيترو 2022/ .

ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سورية ووضع الخطط الاستراتيجية والمخططات الرئيسية لقطاع النفط والطاقة وإتاحة الفرصة للمستثمرين والمهتمين من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار التي تسهم في تسليط الضوء على مستقبل قطاع الطاقة.

وأوضح مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض خلف مشهداني في تصريح لـ سانا أن المعرض الذي سينطلق برعاية وزارة النفط والثروة المعدنية يضم شركات من القطاعات العامة والخاصة والمشتركة ونخبة من المختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية والطاقة وخدماته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهذا ما يساعد بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لاستثمار التكنولوجيا في قطاع الطاقة.

وكشف مشهداني أن المعرض سيكون متاحاً افتراضياً لمن لم تمكنهم الظروف من الحضور أو المشاركة وسيتم نشر رابط الدخول آليه في أول أيام انطلاقه .

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً والمواصلات مؤمنة من جانب المتحف الوطني بدمشق .

محمد كركوش

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