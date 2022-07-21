الخارجية والمغتربين تقيم حفل وداع للسفير البرازيلي بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه

دمشق-سانا

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حفل وداع لسفير جمهورية البرازيل الاتحادية بدمشق فابيو فاز بيتالوكا بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى سورية وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وفي كلمة له خلال الحفل أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان رغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون بينهما مشيراً إلى أن السفير بيتالوكا تميز بالعطاء والحماسة لخدمة العلاقات بين البلدين وقدم مساهمة فريدة في إطار عمله لدفع التعاون بينهما نحو آفاق رحبة على جميع المستويات.

وشدد الدكتور سوسان على متانة العلاقات بين سورية والبرازيل التي تستند إلى مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الآخرين وإقامة عالم متوازن متعدد الأقطاب ينعم فيه الجميع بالعدل والرخاء.

وأشار معاون الوزير إلى دور المغتربين السوريين في أمريكا اللاتينية في مد جسور الصداقة وإعطاء دفع للعلاقات بين البلدين.

بدوره أعرب السفير بيتالوكا عن شكره وتقديره للسيد الرئيس بشار الأسد وللحكومة السورية على الدعم المقدم له خلال تأدية مهامه مؤكداً ثقته بحتمية انتصار سورية والتغلب على آثار الحرب العدوانية عليها.

ونوه السفير بيتالوكا بتضحيات الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع معرباً عن أمله بتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في سورية.

وفي تصريح للصحفيين أشار السفير بيتالوكا إلى أنه شعر بالحب الكبير الذي يكنه الشعب السوري للشعب البرازيلي لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الثقافي.

وقلد معاون الوزير درع وزارة الخارجية والمغتربين للسفير البرازيلي بيتالوكا تقديراً لجهوده المبذولة في تعزيز العلاقات بين البلدين خلال أدائه مهامه.

حضر الحفل عدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بدمشق ومديري الإدارات بوزارة الخارجية والمغتربين.