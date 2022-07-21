اتخاذ حلول إسعافية لحل مشكلة مياه الشرب في بعض قرى القرداحة

اللاذقية-سانا

اتخذت محافظة اللاذقية جملة من الإجراءات كحلول إسعافية لحل مشكلة مياه الشرب في بعض قرى مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وخلال اجتماع محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال مع مديري الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والموارد المائية ورؤساء الوحدات الإدارية والجهات المعنية في منطقة القرداحة تقرر زيادة ساعات التغذية الكهربائية في عدة محطات ضخ وضبط التعديات على الشبكة المائية وتأمين المياه للمواطنين مع إعطاء الأولوية للتجمعات السكانية الأكثر عطشاً.

وأوضح المكلف بإدارة مؤسسة المياه المهندس ممدوح رجب في تصريح لمراسل سانا أن ريف القرداحة يتغذى من مياه السن والوضع المائي في هذه القرى مستقر نوعاً ما إذا ما أخذنا بالاعتبار أن محطات الضخ غير خاضعة للتقنين الكهربائي أما بالنسبة للقرى التي تتغذى من مصادر محلية كالآبار فهي مشمولة بالتقنين الكهربائي ومشاكل الطاقة وبالتالي تحتاج إلى وضع حلول فردية لكل حالة على حدة.

وأمل رجب أن يكون الوضع أفضل من خلال التنسيق مع مديرية الكهرباء وشركة سادكوب لتوفير كميات أكبر من الوقود مما ينعكس إيجاباً على الضخ.

وأشار مدير شركة كهرباء اللاذقية المهندس جابر العاصي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية في منطقة بشلاما ومحاور أخرى وتوحيد التقنين ما بين الخطوط العشرية التي فيها مضخات مختلفة لتصبح التغذية بفترة واحدة وتقنين واحد ليستفيد المواطنون من فترة التغذية بشكل كامل وضخ المياه في التوقيت نفسه.

بدوره أوضح مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أنه سيتم وضع عدة آبار تابعة للزراعة وبعض الصهاريج في الخدمة ضمن الإمكانيات المتاحة لتأمين خدمة إيصال المياه إلى المواطنين دون أن يؤثر ذلك على جهوزيتها لإطفاء الحرائق في حال حدوثها.

وتحدث رئيس بلدية نيننتي عادل خزامه عن معاناة القرى والمزارع بسبب العطش وأشار أمين فرقة جوبة برغال لحزب البعث العربي الاشتراكي راجي ابراهيم إلى أن المياه لم تصل إلى البلدية منذ 23 يوماً بسبب خلل بعد أن كانت تصل كل 8 أيام وأحياء البلدية تعتمد على الصهاريج المأجورة.

علاء ابراهيم

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