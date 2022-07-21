الكاظمي: ماضون بالدفاع عن سيادة العراق

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراقيين ماضون بالدفاع عن وحدة وسيادة العراق وردع أي محاولة للمساس بسلامة أراضيه.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) “إن الكاظمي أكد خلال اجتماع أمني اليوم في أعقاب القصف التركي لشمال البلاد أن الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي وبناء المؤسسة العسكرية بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين”.

وشدد الكاظمي على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به القوات العراقية وقال “إن التضحيات التي قدمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية.

وفي وقت سابق اليوم سلمت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة رداً على القصف التركي أمس لقضاء زاخو في محافظة دهوك شمال العراق والذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بان متظاهرين غاضبين حاولوا اقتحام القنصلية التركية في بغداد وذلك احتجاجاً على القصف التركي لمحافظة دهوك.

وقال المصدر “إن المحتجين حاولوا عبور الخط الأول الأمني باتجاه القنصلية التركية في بغداد”.

كما أظهرت مقاطع مصورة حصول مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية التي حاولت منع المحتجين من اقتحام القنصلية.

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