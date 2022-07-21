الطابع الوطني والوجداني يرخي سدوله على ختام فعاليات مهرجان أبي تمام التاسع بدرعا

درعا-سانا

غلب الطابع الوطني والوجداني والعاطفي على ملتقى المواهب الشعرية الذي أقيم اليوم في المركز الثقافي العربي بمدينة الصنمين بريف درعا ضمن فعاليات اليوم الأخير من مهرجان أبي تمام التاسع.

وألقى الشاعر إياد القاعد قصيدتين بعنوان “دم شيرين على ثغر جنين” مهداة إلى روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وقصيدة بعنوان “إمام الشعر” في حين تناول الشاعر فراس الذياب الجانب الوطني بقصيدتين حملتا عنوان “دمشق لا تصرخ” و”شهادة الدكتوراه” واختتم الملتقى بثلاث قصائد للشاعر زياد النصار “في كنف الهواجس.. وإلى أمي… وحسرة”.

وذكر مدير المركز الثقافي العربي بمدينة الصنمين محمد خير أبو حوية في تصريح لمراسل سانا أن القصائد الملقاة غلب عليها الطابع الوجداني والوطني والعاطفي وأراد الشعراء التعبير عما يجول في خاطرهم ووجدانهم من محبة للوطن.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة تدعم بشكل مستمر الفعاليات الثقافية التي تساهم بتشجيع الإبداع الأدبي والفني والاحتفاء بالرموز الثقافية التاريخية التي كان لها إبداعات متميزة في الثقافة العربية كما يحدث في مهرجان أبي تمام في درعا الذي أصبح تقليداً سنوياً.

قاسم المقداد

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