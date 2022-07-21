السفير بسام صباغ: بعض الدول تستغل قرار الجمعية حول أسباب استخدام الدول للفيتو في مجلس الأمن بطريقة مسيسة

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال اجتماع للجمعية العامة أن بعض الدول تستغل قرار الجمعية حول أسباب استخدام الدول للفيتو في مجلس الأمن بطريقة مسيسة لا تخدم الأهداف المعلنة لاعتماده ولا تنسجم مع البند الذي قدم في إطاره وهو تعزيز منظومة الأمم المتحدة.

وقال السفير صباغ: على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته في إطار الامتثال الكامل لأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي قام مؤسسو المنظمة بتضمينه نظاماً واضحاً للتصويت يضمن حالة التوازن بين القوى الدولية وتلافي اندلاع مواجهات عالمية جديدة أو استخدام المجلس منصة لفرض أجندات بعض الدول.

يتبع..