وزير الطاقة الروسي: لا توجد مشاكل في روسيا مع مخزونات الوقود قبل فصلي الخريف والشتاء

موسكو-سانا

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أنه لا توجد مشاكل في روسيا بشأن تخزين الوقود استعدادا لفترة فصلي الخريف والشتاء.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن شولجينوف قوله في تقرير قدمه للرئيس بوتين: “ليس لدينا مشاكل مع تخزين جميع أنواع الوقود سواء (مخزون) احتياطي أو رئيسي أو طارئ ولا نواجه أي مشاكل في ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرض”.

وأضاف: “إن روسيا في النصف الأول من العام 2022 تمكنت من زيادة إنتاج النفط بنسبة 3.4 بالمئة وزيادة إنتاج البنزين ووقود الديزل بنسبة 4.5 بالمئة في حين انخفض إنتاج الغاز بنسبة 5 بالمئة كما انخفض حجم تكرير النفط في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 ومع ذلك تمكنت المصافي من زيادة إنتاج الوقود بنحو 5 بالمئة وازدادت صادرات النفط في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2021”.

وفي سياق ذي صلة حذر نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الصناعة دينيس مانتوروف المصنعين الروس من إلغاء آلية الاستيراد عبر دول ثالثة لبعض مجموعات السلع في القريب العاجل.

وقال مانتوروف أثناء زيارته إلى معرض المصانع الصناعية لمنطقة أودمورتيا الروسية اليوم: “الآن يعمل لدينا الاستيراد عبر دول ثالثة لقد فعلنا ذلك بشكل متعمد من أجل تحقيق التوازن في السوق لكن هذا حل مؤقت ويجب أن تستعدوا لحقيقة أننا سنلغي قريباً الاستيراد عبر دول ثالثة لمجموعات من السلع عندما نفهم أنه يوجد لدينا ما يكفي من المنتجات الروسية”.

من جانبه أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى أهمية جمع المعلومات حول حصة سوق المنتجات الروسية وآفاق تنميتها.

وأوضح ميشوستين أنه “يجب أن نعرف حصة السوق ثم يمكننا بناء استراتيجية لاستبدال الاستيراد عبر دول ثالثة كله.. أنه أمر مهم جداً”.

وكانت وزارة الصناعة الروسية أقرت في وقت سابق الاستيراد عبر دول ثالثة بسبب العقوبات الغربية التي أجبرت الشركات الأجنبية على تعليق أو التوقف تماما عن عملها في روسيا..

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