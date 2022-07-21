الجيش الروسي يقضي على مئات المسلحين والمتطرفين الأوكران ويسقط سبع طائرات ما بين حربية ومسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مئات المسلحين والمتطرفين الأوكرانيين وإسقاط طائرة حربية مقاتلة وطائرة مروحية إضافة إلى خمس طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم: “إنه وفقاً للبيانات المدققة فقد قتل أكثر من 600 مسلح أوكراني نتيجة غارة جوية في الـ 16 من تموز الجاري بأسلحة عالية الدقة لقوات الجوفضائية الروسية في نقطة انتشار مؤقت للقوميين المتطرفين في مركز الاستجمام إمبيريا بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمنطقة أوديسا بمن فيهم ما يصل إلى 120 فرداً من المرتزقة الأجانب”.

وأضاف المتحدث: “إنه فقد قتل أيضا أكثر من 320 متطرفاً قومياً نتيجة لضربة عالية الدقة في الـ 17 من تموز الجاري عند نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على أراضي قاعدة خضروات في مدينة نيكولاييف”.

وبين المتحدث أنه على خلفية الخسائر الكبيرة في شرق أوكرانيا رفض حشد من سكان المناطق الغربية المجندين في صفوف القوات الأوكرانية الذهاب إلى دونباس كما رفض الأفراد العسكريون من لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في مدينة لوتسك بمنطقة فولين بكامل عديدهم المشاركة في الأعمال القتالية وتم تجريد اللواء من أسلحته من قبل قيادة القوات الأوكرانية وجرى اعتقال المحرضين واتخذ قرار بإعادة تنظيم هذه الوحدة.

ووفق المتحدث يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا وتم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قصف تسعة مواقع قيادة بما في ذلك موقع اللواء البحري 59 في نيكولاييف حيث يتمركز مرتزقة أجانب وكذلك اللواء الآلي الرابع عشر في منطقة أرتيموفسك ومقر إدارة أمن الدولة في مدينة كراماتورسك وتم تدمير ستة مستودعات لأسلحة صواريخ ومدفعية وذخيرة في مناطق مستوطنات كونستانتينوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك ومدينة نيكولاييف.

وأضاف كوناشينكوف: “إنه كجزء من المعارك المضادة للبطاريات تمت إصابة بطارية راجمات صواريخ من طراز أوروغان وبطارية مدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز آكاسيا مع محطة رادار للبطاريات بالقرب من قرية زاروجنوي بمنطقة خاركوف وثمانية فصائل أوكرانية من راجمات صواريخ متعددة من نوع غراد في مناطق زفانوفكا وكيروفو وسوليدار وكراسنوي وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ودوبروبول بمنطقة زابوروجيه وشيروكوي في منطقة نيكولايف وتسعة فصائل مدفعية من مدافع هاوتزر دي20 وسبعة فصائل مدفعية من مدافع دي30 في بلدات سيفيرسك وكيروفو ونوفوميخائيلوفكا وكونستانتينوفكا وكليشيفكا وغورغيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوبافلوفكا وفيسيلوي بمنطقة زابوروجيه ودوبروي في منطقة نيكولايف.

وأسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الروسية في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز سو25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مروحية من طراز مي 8 تابعة للقوات الأوكرانية في بلدة بيرفومايسكوي بضواحي نيكولاييف وتم إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية في بلدات توبولسكي وديمنتييفكا وبيشانوي في منطقة خاركوف ويناكيفو وماكيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتم اعتراض ثماني قذائف صاروخية من راجمات أوراغان في تشيرنوبيفكا ومخيمات القوزاق في منطقة خيرسون وكامينكا في منطقة خاركوف.

وأوضح كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجمالاً تدمير 260 طائرة و144 طائرة مروحية و1577 طائرة مسيرة و356 صاروخاً مضاداً للطائرات و4135 دبابة وغيرها من المركبات المصفحة الأخرى و 762 راجمة صواريخ و 3174 قطعة مدفعية ميدان وهاون إضافة إلى 4413 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

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