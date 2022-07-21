الصين: سنتخذ تدابير فعالة وحازمة في حال زارت بيلوسي تايوان

بكين-سانا

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالامتناع عن أي خطوات من شأنها انتهاك مبدأ صين واحدة وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة لتايوان.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله اليوم: “إن الصين أعربت مراراً عن موقفها القائم على المعارضة الشديدة لزيارة بيلوسي إلى تايوان” مشيراً إلى أنه في حال قامت الأخيرة بهذه الخطوة فإنها ستنتهك مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة وستضر بشكل خطير بسيادة ووحدة الأراضي الصينية وستكون بمثابة ضربة خطيرة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وسترسل إشارة كاذبة للقوى الانفصالية المؤيدة لما يسمى استقلال تايوان .

وحذر وانغ من أنه في حال واصل الجانب الأمريكي التمسك بموقفه فستتخذ الصين بالتأكيد تدابير فعالة للرد والتصدي بحزم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بأن بيلوسي تعتزم زيارة جزيرة تايوان الصينية في آب المقبل بعد أن كانت خططت لزيارة الجزيرة في نيسان وأجلتها في ذلك الوقت بسبب جائحة كورونا.

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