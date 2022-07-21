تقديرات بإنتاج نحو 2800 طن من الباذنجان في السويداء

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة السويداء إجمالي إنتاج المحافظة من الباذنجان للموسم الحالي بنحو 2801 طن.

وأشار معاون مدير الزراعة المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أهمية زراعة الباذنجان لتأمين احتياجات السوق المحلية مبينا أن المساحات المزروعة للموسم الحالي بلغت 550 دونماً جميعها مروية من مياه الآبار وتتركز في المنطقة الغربية ومنطقة شهبا.

ولفت شهيب إلى أن زراعة الباذنجان تتطلب تقديم العديد من الخدمات المناسبة للوصول إلى إنتاج جيد وخاصة توفر مصدر مائي.

وأنتجت محافظة السويداء خلال الموسم الماضي من الباذنجان 1968 طناً في مساحات بلغت 530 دونماً.

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