الجيش الأميركي يخفض توقعاته بمستوى تطويع المجندين الجدد

واشنطن-سانا

خفض الجيش الأميركي توقعاته بشكل كبير بشأن أعداد الشبان الذين سيجري تجنيدهم خلال العامين المقبلين في وقت يواجه فيه وفقا لكبار جنرالاته تحديات غير مسبوقة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولين بالجيش الأميركي قولهم اليوم “إن أعداد الجنود الأميركيين ستنخفض بمقدار عشرة آلاف جندي عن القوة النهائية المقررة للعام المالي الحالي” ويتوقع هؤلاء أن تكون آفاق العام المقبل أكثر قتامة.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف مارتن إنه يتوقع أن يكون إجمالي عدد الجنود الأميركيين 466 ألف جندي هذا العام في انخفاض عن الأرقام المتوقعة التي كانت عند حدود 476 ألفاً وإن الجيش الأميركي قد ينهي عام 2023 في ظل وجود 445 إلى 452 ألف جندي لافتاً إلى أن ذلك يعتمد على مدى نجاح عملية التجنيد.

ووفقاً لقادة عسكريين أمريكيين فإنه ومع بقاء شهرين ونصف فقط في السنة المالية حقق الجيش 50 بالمئة فقط من هدفه البالغ 60 ألف جندي ومن المرجح أن يخفق في تحقيق أهداف التجنيد بنسبة 25 بالمئة بحلول الأول من تشرين الأول المقبل.

وكشفت بيانات وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الشهر الجاري أن عدداً أقل من الشباب الأمريكي يرغب في الخدمة بالجيش حيث إن 9 بالمئة فقط من الشباب أبدى ميلاً للخدمة وهذا أقل عدد محقق منذ 15 عاماً وأهم الأسباب لعدم الرغبة في الانضمام هي احتمال الإصابة أو الوفاة أو الخوف من الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة أو مشاكل نفسية أخرى.

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