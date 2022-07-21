سلطات خيرسون: إسقاط صواريخ أوكرانية استهدفت جسر أنتونوفسكي

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن الدفاعات الجوية أفشلت جميع محاولات قوات كييف لاستهداف جسر أنتونوفسكي.

ونقلت وكالة تاس عن ستريموسوف قوله اليوم: “أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 صاروخاً كانت تستهدف جسر أنتونوفسكي وجميع هذه الصواريخ سقطت في نهر دنيبر”.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف البلدات والقرى في منطقة خيرسون ما ألحق أضراراً بالعديد من المنازل والمرافق العامة ووقوع عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب.

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