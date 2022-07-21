الاتحاد الأفريقي: الاهتمام بتعميق الشراكة الصينية الأفريقية

أديس أبابا-سانا

جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد التأكيد على اهتمام الاتحاد الأفريقي الشديد بمواصلة تعميق الشراكة الصينية الأفريقية القوية وطويلة الأمد بالفعل.

ونقلت وكالة شينخوا عن البعثة الصينية لدى الاتحاد الأفريقي قولها في بيان “إن محمد أكد لدى تسلمه خطاب تعيين هو تشانغ تشون رئيساً جديداً للبعثة الصينية لدى الاتحاد الأفريقي في مقره بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا أن العلاقات بين أفريقيا والصين تعد نموذج العصر”.

وأضاف محمد إن الاتحاد الأفريقي على استعداد للعمل عن كثب مع الصين لتسريع تنفيذ نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي والتعاون في إطار الحزام والطريق من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للشعوب الأفريقية والشعب الصيني.

من جانبه نوه تشون بالدور المهم للاتحاد الأفريقي مؤكداً أن الصين تولي اهتماماً كبيراً بتنمية علاقاتها معه وترغب في تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون العملي بين الجانبين ودفع العلاقات إلى مستوى جديد.

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