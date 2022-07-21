ضبط محطة وقود في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع باحتياطي البنزين

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء ضبطاً بحق محطة وقود بسبب التصرف غير المشروع باحتياطي البنزين.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية جهاد طربيه في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عناصر الدائرة ضبطوا حالة تصرف غير مشروع بمادة البنزين بإحدى محطات الوقود بريف المحافظة بكمية قدرها 3 آلاف ليتر من الاحتياطي مبيناً أنه تمت إحالة صاحب المحطة للقضاء المختص أصولاً لفرض العقوبة اللازمة.

ولفت طربيه إلى أن المديرية تواصل تسيير دورياتها على الأسواق مع الاستمرار بتلقي الشكاوى الهاتفية والخطية ومعالجتها وسحب عينات من مختلف المواد لإجراء التحاليل اللازمة عليها ضمن مخبر المديرية للتحقق من مدى مطابقتها للشروط الصحية.

عمر الطويل

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