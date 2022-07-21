روسيا تفتح ممرين آمنين للسفن وتطهر ميناء ماريوبول من الألغام

كييف-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرين إنسانيين آمنين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود وبحر آزوف جنوبي أوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة في بيان لها: “إن الممر الإنساني في البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يومياً لمغادرة موانئ خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي” مشيرة إلى أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة ويمكن للسفن الراسية في ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع في بيان إتمام تطهير كل مياه ميناء ماريوبول المحررة جنوبي دونيتسك الشعبية من الألغام التي زرعتها قوات كييف لمنع الجيش الروسي من إنزال قواته فيها.

وذكرت الوزارة في بيانها أن العمل مستمر لإعادة تأهيل البنية التحتية للميناء الاستراتيجي على بحر آزوف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء الماضي أن 70 سفينة أجنبية من 16 دولة عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب خطر استهدافها من التشكيلات المسلحة الأوكرانية وخطر الألغام.

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