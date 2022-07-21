الدفاع الروسية: قوات كييف خططت لاستهداف محطة زابوروجيه الذرية منذ آذار

كييف-سانا

أعلنت الإدارة العسكرية الروسية الموجودة في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا أن قوات كييف كانت تخطط لاستهداف محطة زابوروجيه النووية في المقاطعة منذ آذار الماضي.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن عضو مجلس الإدارة فلاديمير روغوف قوله إن المحاولة الأولى لاستهداف المحطة خطط لها في أوائل شهر آذار وأعدت خطة العملية بإشراف الاستخبارات الغربية وفي آذار الفائت تسنى للجانب الروسي إحباط هذا الاستفزاز بوسائل عسكرية تقنية وأخرى.

وكان فلاديمير روغوف دعا يوم الأحد الفائت سلطات كييف إلى وقف احتلالها لعاصمة المقاطعة وسحب قواتها من المنطقة.

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