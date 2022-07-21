الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين في محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان دفاعاتها الجوية تصدت لاعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب بطائرات مسيرة وأسقطت طائرتين.

وذكر المتحدث باسم القوات الروسية في سورية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية مساء اليوم.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن التنظيمات الإرهابية “تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة وأن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم”.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي على مدى السنوات الاخيرة لعشرات الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الشمالي الغربي والتي تتبع للنظام التركي على قاعدة حميميم بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.