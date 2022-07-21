ميركوسور ترفض طلب زيلينسكي إلقاء كلمة في قمتها

أسونسيون- سانا

رفضت منظمة التجارة الأمريكية الجنوبية “ميركوسور” الدخول في حوار مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن راؤول كانو نائب وزير خارجية باراغواي قوله اليوم في مؤتمر صحفي خلال القمة التي تعقد حالياً في العاصمة أسونسيون: إن “ميركوسور تتخذ قراراتها على أساس الإجماع ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذا الخطاب وتم إبلاغ أوكرانيا بأنه لا توجد ظروف مناسبة للحوار بين المنظمة وزيلينسكي”.

ووفقاً لوزارة خارجية باراغواي طلب زيلينسكي منحه فرصة للتحدث إلى قادة المنظمة حول الأزمة مع روسيا.

يذكر أن ميركوسور هي سوق مشتركة لدول أمريكا الجنوبية تضم الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وتم تأسيسها عام 1991 في عاصمة باراغواي أسونسيون وتضم 250 مليون شخص وأكثر من 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقارة وتترأسها باراغواي حالياً.

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