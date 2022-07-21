ارتفاع حصيلة قصف قوات النظام التركي لشمال العراق إلى 9 قتلى و 23 جريحاً

بغداد-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان التركي على محافظة دهوك شمال العراق اليوم إلى تسعة قتلى و23 جريحاً.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية واع أن حصيلة ضحايا قصف قوات النظام التركي لمدينة دهوك ارتفعت إلى 9 قتلى و23 جريحاً.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين كحصيلة أولية جراء قصف مدفعي تركي استهدف مصيف برخ بقضاء زاخو في محافظة دهوك شمال البلاد.

وأعلنت الحكومة العراقية استدعاء القائم بالأعمال العراقي في تركيا للتشاور بعد العدوان.

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