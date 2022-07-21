الحكومة العراقية تستدعي القائم بالأعمال في تركيا للتشاور بعد الاعتداء التركي على دهوك شمال العراق

بغداد-سانا

أعلنت الحكومة العراقية اليوم استدعاء القائم بالأعمال العراقي في تركيا للتشاور بعد العدوان التركي على أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك شمال العراق والذي تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي بعد اجتماعه بشكل طارئ اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله: تم التوجيه لوزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

وطالب البيان تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية إضافة إلى توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.

كما دعا البيان الخارجية إلى إعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وأعرب البيان عن رفض الحكومة العراقية أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات مشدداً على رفضه بشدة وجود أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.

يشار إلى أن العدوان التركي على منتجع سياحي في محافظة دهوك شمال العراق تسبب بوقوع 9 قتلى و23 جريحاً على الأقل.

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