ماريو دراغي يفوز باقتراع على الثقة بمجلس الشيوخ الإيطالي

روما-سانا

فاز رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ اليوم رغم رفض ثلاثة أحزاب رئيسية في الائتلاف الحاكم المشاركة في التصويت.

ونقلت رويترز عن بيان صادر عن مجلس الشيوخ قوله: إنه “تمت الموافقة على التصويت بأغلبية 95 صوتاً مقابل 38 مع امتناع العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت”.

وكان دراغي قدم استقالته الأسبوع الماضي لكن الرئيس سيرجيو مارتيلا رفضها وطلب منه المثول أمام البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إحياء الائتلاف الواسع.

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