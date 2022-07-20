500 حالة وفاة في إسبانيا بعد موجة حر اجتاحت أوروبا الغربية

مدريد-سانا

سجلت إسبانيا أكثر من 500 حالة وفاة إثر موجة الحر التي تجتاح أوروبا الغربية والتي أدت إلى نشوب حرائق كبيرة ودرجات حرارة قياسية.

ونقلت فرانس برس عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله “إن درجات الحرارة التي ظلت مرتفعة بشكل استثنائي على مدى عشرة أيام تسببت في وفاة أكثر من 500 شخص وتضرر منطقة أراغون شمال شرق البلاد جراء الحرائق العديدة التي أتت على عشرات الآلاف من الهيكتارات”.

وتعد موجة الحر التي ضربت دول غرب أوروبا في الأيام الأخيرة ولا سيما إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وحطمت العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة ثاني ظاهرة حرارة شديدة خلال شهر واحد تقريباً في أوروبا.

وكانت السلطات في دول جنوب أوروبا أعلنت الأحد الفائت سعيها المتواصل للسيطرة على حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت عدة دول منها إسبانيا واليونان وفرنسا في الوقت الذي تم فيه إجلاء آلاف الأشخاص في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

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