مشروع جريح الوطن.. جريح عجز كلي يؤسس مشروعه الزراعي ضمن إمكانيات محدودة

دمشق-سانا

في أرضه الزراعية الواقعة ضمن قرية التنونة بريف حمص أسس الجريح عيسى إبراهيم مشروعه الخاص واستثمر مساحة أرضه الصغيرة في زراعة القمح ضمن إمكانيات محدودة أخذت تتطور باجتهاده وعرق جبينه.

وذكر مشروع جريح الوطن عبر منشور في صفحته على فيسبوك أن إبراهيم جريح عجز كلي أنهى اليوم حصاد محصول القمح بإنتاج جيد يبيع نصفه إلى المؤسسة السورية للحبوب بينما يأخذ ما تحتاجه العائلة من المحصول لصنع مؤونة البيت من البرغل.

ويسعى الجريح عيسى إبراهيم الذي أصبح العمل في الزراعة جزءاً من حياته وخاصة بعد تحسن حالته الصحية جاهداً لتطوير وتوسيع مشروعه الذي حصل عليه بدعم من مشروع جريح الوطن ليؤمن له مصدر دخل جيد.

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