هبوط مخزون النفط الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ عام 1985

واشنطن-سانا

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 480.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى له منذ تموز عام 1985.

ونقلت وكالة رويترز عن الوكالة الحكومية قولها: إن إنتاج النفط الأمريكي تراجع أيضا بمقدار 100 ألف برميل يومياً على مدار الأسبوع المنتهي في الـ15 من تموز إلى 11.9 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى له منذ أوائل حزيران.

وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لأسبوعين متتاليين منذ أواخر كانون الثاني الماضي.

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