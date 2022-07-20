تنظيم عشرات الضبوط التموينية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية معملاً لتصنيع المنظفات في المشروع العاشر غير مرخص يقوم صاحبه بصناعة مسحوق الغسيل البودرة باستخدام ملح الطعام.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر لمراسل سانا أنه تم ضبط داخل المنشأة كمية 60 كيس ملح طعام وزن الكيس 25 كغ لافتاً إلى أن صاحب المنشأة يقوم بالغش والتدليس أيضاً في بطاقة البيان بذكر بيانات وهمية لتضليل جهاز حماية المستهلك لافتاً إلى أنه تمت مصادرة أكياس الملح والمعدات وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

كما ضبطت المديرية وفق المهندس زاهر مطعماً للوجبات السريعة يقوم باستجرار مادة المازوت بطريقة غير مشروعة واستخدامها لمولدة وبيع الأمبيرات للمحلات المجاورة إضافة إلى ضبط كميات من زيت النخيل يقوم باستخدامها في إعداد المأكولات والوجبات السريعة بينما هذه النوعية مخصصة للصناعات الغذائية التحويلية موضحاً أنه تمت مصادرة كميات المازوت والزيت المخالفة ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المهندس زاهر إلى أن المديرية نظمت أيضاً اليوم 52 ضبطاً تموينياً بينها 40 ضبطاً بحق سرافيس بمخالفة التسرب عن الخط بقصد الاتجار بالمازوت وستعمل المديرية على مخاطبة شركة محروقات لإيقاف مخصصات السرافيس كما تم تنظيم ضبوط أخرى بحق مخابز لإنتاج خبز مخالف للمواصفات وعدم التقيد بمواعيد العمل.

بسام الإبراهيم

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