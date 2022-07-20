نجاح 117 متقدماً لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في سجن دمشق المركزي

دمشق-سانا

أظهرت نتائج امتحانات التعليم الأساسي التي صدرت في التاسع عشر من الشهر الجاري نجاح 117 من نزلاء سجن دمشق المركزي من بين الذين تقدموا لنيل شهادة التعليم الأساسي وعددهم 125 متقدماً.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: ضمن العملية التأهيلية التي تنتهجها الوزارة في إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع ليكونوا فاعلين ومؤثرين فيه إيجاباً تقدم خلال هذا العام في مدرسة سجن دمشق المركزي في سجن عدرا 125 نزيلاً للحصول على شهادة التعليم الأساسي ونجح منهم 117 نزيلاً وحصل بعضهم على درجات عالية.

يذكر أنه تقدم إلى الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والتجاري وتقنيات الحاسوب هذا العام 99 نزيلاً بينهم عشر نزيلات من سجن النساء ونجح منهم 80 نزيلاً وحصل بعضهم على درجات عالية.

كما أحدثت وزارة الداخلية مؤخراً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي مركز نفاذ للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي في عدرا لتمكين الناجحين في الشهادة الثانوية من نزلاء السجون من متابعة تحصيلهم العلمي لنيل الشهادات الجامعية والعليا.

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