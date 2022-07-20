فرار المئات من منازلهم جراء الحرائق في إقليم توسكانا الإيطالي

روما-سانا

أعلنت السطات الإيطالية فرار نحو 500 شخص من منازلهم جراء حرائق الغابات في إقليم توسكانا الإيطالي الناجمة عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة فيما أعلنت 9 مدن حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة الحر.

ونقلت وكالة رويترز عن حاكم المنطقة يوجينيو جياني قوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: إن الحرائق أجبرت نحو 500 شخص على النزوح عن منازلهم حيث استعرت النيران خلال الليل ووصلت إلى بعض القرى وتسببت في انفجار بعض خزانات الغاز المسال فيما اضطرت شركة بناء السفن فينكانتييري لإغلاق مصنع يعمل به ثلاثة آلاف شخص بسبب الدخان الناجم عن الحرائق.

وحثت السلطات الإيطالية المواطنين في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا شمال شرق البلاد على البقاء في منازلهم بسبب الدخان الكثيف الناجم عن حريق اندلع أمس في منطقة كارسو على حدود كرواتيا وسلوفينيا فيما ارتفع عدد المدن التي أعلنت حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة الحر من خمس إلى تسع مدن.

وانتشرت حرائق الغابات في عدة مناطق من إيطاليا هذا الأسبوع بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها هذا الأسبوع لـ40 درجة شمال ووسط إيطاليا.

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