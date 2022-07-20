ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان بريف دير الزور الشرقي

دير الزور-سانا

نفذت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حملة مداهمات في منطقة حاوي الجرذي بريف دير الزور الشرقي واختطفت على أثرها العشرات من الشباب لإجبارهم على الانضمام إليها والقتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن خمس آليات عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) طوقت الأحياء السكنية في منطقة حاوي الجرذي بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة من المرجح أن تكون معسكرات تدريب لتجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف الميليشيا وزجهم في جبهات القتال.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا (قسد) أقدموا خلال حملة المداهمات على تفتيش المنازل وتكسير الأبواب وسرقة بعض محتوياتها وإطلاق الرصاص العشوائي بقصد ترويع الأهالي.

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