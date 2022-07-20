زراعي السويداء: صرف أكثر من 2.8 مليار ليرة قيم محصول القمح

السويدا-سانا

تجاوزت مبالغ قيم محصول القمح المصروفة للمزارعين من المصرف الزراعي التعاوني وفروعه في محافظة السويداء أكثر من 2.8 مليار ليرة منذ بدء عمليات تسليم المحصول إلى مراكز استلام الحبوب وفرع المؤسسة العامة لإكثار البذار حتى تاريخه.

وأشار مدير المصرف الزراعي التعاوني المهندس نسيم حديفة في تصريح لمراسل سانا إلى أن صرف المبالغ استند إلى الجداول الواردة من مكتب استلام الحبوب وفرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بأسماء المزارعين المستحقين لها وذلك بعد اقتطاع الدين المترتب عليهم تجاه المصرف في حال وجوده.

ولفت حديفة إلى مواصلة المصرف صرف قيم القمح للمزارعين خلال الأيام القادمة بشكل ميسر ودون تأخير.

وكان المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء بدأ صرف قيم محصول القمح للمزارعين للموسم الحالي في العشرين من الشهر الماضي تزامناً مع عمليات الحصاد وتسويق المحصول.

عمر الطويل

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