SCS-NET

زراعي السويداء: صرف أكثر من 2.8 مليار ليرة قيم محصول القمح

2022-07-20

السويدا-سانا

تجاوزت مبالغ قيم محصول القمح المصروفة للمزارعين من المصرف الزراعي التعاوني وفروعه في محافظة السويداء أكثر من 2.8 مليار ليرة منذ بدء عمليات تسليم المحصول إلى مراكز استلام الحبوب وفرع المؤسسة العامة لإكثار البذار حتى تاريخه.

وأشار مدير المصرف الزراعي التعاوني المهندس نسيم حديفة في تصريح لمراسل سانا إلى أن صرف المبالغ استند إلى الجداول الواردة من مكتب استلام الحبوب وفرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بأسماء المزارعين المستحقين لها وذلك بعد اقتطاع الدين المترتب عليهم تجاه المصرف في حال وجوده.

ولفت حديفة إلى مواصلة المصرف صرف قيم القمح للمزارعين خلال الأيام القادمة بشكل ميسر ودون تأخير.

وكان المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء بدأ صرف قيم محصول القمح للمزارعين للموسم الحالي في العشرين من الشهر الماضي تزامناً مع عمليات الحصاد وتسويق المحصول.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تقديرات بإنتاج 1047 طناً من الدراق بالسويداء للموسم الحالي

السويداء-سانا قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الدراق للموسم الحالي بنحو1047 طناً.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved