الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين ويدمر منظومة صواريخ أمريكية الصنع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة قضت خلال الـ24 ساعة الماضية على أكثر من 200 فرد من النازيين الأوكرانيين وأسقطت مقاتلتين وأربع مسيرات ودمرت مئات الأهداف العسكرية للقوات الأوكرانية بينها مقرات قيادة ومنظومة صواريخ أمريكية الصنع.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم بأن ضربة باستخدام أسلحة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية على مستودع أسلحة للصواريخ والمدفعية الأوكرانية في قرية سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية أسفرت عن تحييد نحو 40 فرداً من النازيين الأوكرانيين وتدمير19 مركبة مدرعة.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية دمرت بأسلحة عالية الدقة في منطقة أوساتوفو بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ “غاربون” أمريكية الصنع.

ووفق كوناشينكوف أصابت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة من البحر نقطة الانتشار المؤقتة للواء الأوكراني البحري 35 في قرية داتشنوي أيضاً في أوديسا حيث يجري تدريب جنود الاحتياط للقوات المسلحة الأوكرانية وتم القضاء على أكثر من 200 فرد منهم إضافة إلى تدمير أكثر من عشر وحدات من المعدات العسكرية أجنبية الصنع.

وذكر كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية استهدفت واصابت خمسة فصائل من أنظمة راجمات الصواريخ من طراز “غراد” المتعددة في لواء المشاة الميكانيكي 48 و58 وستة فصائل مدفعية من مدافع هاوتزر “دي20” وتسعة فصائل مدفعية من مدافع “دي30” في مناطق كوراخوفو وغيورغيفكا وقسطنطينوفكا ونونفو مخائيلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية استهدفوا أيضاً سبعة مواقع قيادة بما في ذلك وحدات من لواء المشاة الآلي 63 و61 في بلدات يافكينو وبيريزنيغوفاتوي وفيسونسك وكالوغا بمنطقة نيكولاييف إضافة إلى لواء الهجوم الجبلي 128 في منطقة فيرني كامنسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية واللواء الأوكراني الآلي 92 في منطقة دولجيك بضواحي خاركوف.

ولفت إلى تدمير ثمانية مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مقاطعات باراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا وأرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوفورونتسوفكا بمنطقة خيرسون وتيرنوفاتوي في منطقة زابوروجيه إضافة إلى مستودعين للوقود للواء الآلي الرابع والخمسين للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال كوناشينكوف: إن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت خلال معركة جوية طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية واحدة من طراز “ميغ29” في أجواء قرية سنيغيروفكا بمنطقة نيكولايف وطائرة “سو25” في بلدة دوبروبيليا بجمهورية دونيتسك.

وأضاف: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال يوم كامل أربع مسيرات أوكرانية في مناطق بلاغوداتوفكا ويافورسكوي بضواحي خاركوف وزوغريس في جمهورية دونيتسك كما تم اعتراض تسع قذائف من نظام راجمات الصواريخ من طراز “أوراغان” في بلدات فاسيلينكوفو بمنطقة خاركوف ونوفورايسك وكراسنوسيلسكو وستيبنوي وتاراس شيفتشينكو في منطقة خيرسون.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير259 مقاتلة و143 طائرة مروحية و1572 مسيرة و356 نظام صواريخ مضاداً للطائرات و4135 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المصفحة الأخرى و760 منظومة راجمات صواريخ متعددة و3166 مدفعية ميدان وهاون و4410 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

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