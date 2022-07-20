الرئيس الأسد يصدر 5 مراسيم تقضي بنقل وتعيين محافظين جدد لثماني محافظات

دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم خمسة مراسيم تقضي بنقل وتعيين محافظين لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة.
وفيما يلي نص المراسيم…
المرسوم رقم 198
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة 1- ينهى تعيين السيد عادل أنور العلبي محافظاً لمحافظة دمشق.
المادة 2- ينقل السيد محمد طارق كريشاتي محافظ حماة ويعين محافظاً لمحافظة دمشق.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 21-12-1443 هجري الموافق لـ 20-7-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم 199
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة 1- ينهى تعيين السيد غسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة.
المادة 2- يعين السيد الدكتور لؤي صيوح محافظاً لمحافظة الحسكة.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في21-12-1443 هجري الموافق لـ20-7-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم 200
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة 1- ينقل السيد صفوان سليمان أبو سعده محافظ طرطوس ويعين محافظاً لمحافظة ريف دمشق.
المادة 2- ينقل السيد عبد الحليم خليل محافظ القنيطرة ويعين محافظاً لمحافظة طرطوس.
المادة 3- ينقل السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظ ريف دمشق ويعين محافظاً لمحافظة القنيطرة.
المادة4- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 21-12-1443 هجري الموافق لـ20-7-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم 201
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة 1- ينقل السيد بسام ممدوح بارسيك محافظ حمص ويعين محافظاً لمحافظة السويداء.
المادة 2- ينقل السيد نمير حبيب مخلوف محافظ السويداء ويعين محافظاً لمحافظة حمص.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 21-12-1443 هجري الموافق لـ20-7- 2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم 202
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة 1- يعين السيد الدكتور محمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 21-12-1443 هجري الموافق لـ20-7-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد