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لافروف: أمريكا وبريطانيا تحاولان دفع روسيا لمواجهة أوروبا

2022-07-20

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن استمرار قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليح أوكرانيا يؤكد رغبتهما في دفع روسيا لمواجهة أوروبا.

وقال لافروف في لقاء مع قناتي RT ونوفوستي الروسيتين نشر اليوم: “إنه على يقين من أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة”.

وحول إمكانية اندلاع صدام نووي بين روسيا وأوروبا بين لافروف أن الحرب النووية ليس بها منتصر لذلك فلا يمكن أن تنشب حرب نووية.

وبشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قال لافروف: لقد طلبت القيادة الأوكرانية في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بدء مفاوضات معنا ولم نرفض بل اتخذنا نهجاً صادقاً تجاه هذه العملية لتكشف الجولات الأولى عن عدم رغبة الجانب الأوكراني فعلياً في مناقشة أي شيء بجدية.

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