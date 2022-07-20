مذيع أمريكي ينتقد دعم بايدن لأوكرانيا

واشنطن-سانا

انتقد المعلق السياسي والمذيع الأمريكي تاكر كارلسون سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعمة لسلطات كييف واصفاً الأشخاص الذين يدعون إلى المواجهة مع روسيا بأنهم “مخادعون ومتعطشون للسلطة” في الولايات المتحدة .

واعتبر تاكر في برنامجه بقناة فوكس نيوز الأمريكية أن بايدن ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وعضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف هم “الأكثر خداعاً وتعطشاً للسلطة” مشيراً

إلى أن أوكرانيا “ليست بلداً حراً ولا حتى قريبة من ذلك حيث أغلقت الحكومة فيها وسائل الإعلام المعارضة ثم ألقت القبض على زعيم حزب المعارضة الرئيسي والآن قرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دمج جميع محطات التلفزيون الأوكرانية في وزارة دعاية حكومية لمكافحة التضليل”.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أكد في وقت سابق أن واشنطن مستمرة في ضخ الأسلحة إلى كييف دون أي رادع وعدم أخذ العبرة من فشلها الكبير في أفغانستان مشيراً إلى أن أوكرانيا تتحول بسرعة فائقة إلى شفاطة قوية للسلاح الأمريكي وأن وزارة الدفاع الأمريكية تنكر كل شيء وتخلق الأكاذيب وتقوم بقمع أي صوت يحاول الاعتراض.

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