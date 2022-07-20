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تراجع أسعار الذهب

2022-07-20

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط مخاوف رفع الفائدة وزيادة عائدات سندات الخزانة الامريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1706.85 دولارات للأوقية.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1706 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولارا للأوقية.

واستقر البلاتين عند  874.61 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى  1884.66 دولاراً للأوقية.

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