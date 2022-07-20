القوات العراقية تلقي القبض على أربعة إرهابيين في بغداد

بغداد- سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على أربعة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وسط العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية شؤون السيطرات في شرطة بغداد أن مفارزها نفذت عملية نوعية ضمن سيطرات أبو غريب الجديد والقديم وسيطرة هور رجب وسيطرة شاط دجلة أدت إلى إلقاء القبض على أربعة إرهابيين.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على إرهابيين اثنين وأحبطت محاولة تفخيخ دراجة نارية في محافظتي الأنبار ونينوى غرب وشمال البلاد.

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