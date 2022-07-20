الدفاع الروسية: النازيون الجدد في أوكرانيا يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن نشر التشكيلات النازية الأوكرانية مسلحيها في مدرستين بمدينة دنيبر وسط أوكرانيا وتجهيز نقاط نارية ومرابض مدفعية في محيطهما.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف في بيان نشرته الوزارة إنه في فولنيانسك بمنطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا يوجد في رياض الأطفال وحدات من القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وعربات مدرعة مشيرا إلى أن الطرق المؤدية إلى المباني ملغومة والسكان لم يتم إخطارهم عمدا بهذا الانتشار لاتخاذهم دروعا بشرية إضافة إلى نشر نقطة مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية في منطقة قناة المياه بالمدينة.

وأوضح أن مقاتلي الدفاع المحلي الأوكراني جهزوا معاقلهم في المباني السكنية في مدينة نيقولاييف بشارع بوغويافلينسكي وشارع موريخودنايا ويمنعون السكان من مغادرة شققهم وتم قمع محاولاتهم للنزوح بقسوة.

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