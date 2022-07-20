الصين تجدد مطالبتها بوقف الاستفزازات الأمريكية ومعارضة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان

بكين-سانا

جددت متحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني “تشو فنغ ليان” اليوم معارضة الصين الشديدة لخطة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارة منطقة تايوان الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشو قولها::نعارض بشدة أي تبادل رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان” مضيفة إن التعليقات والأفعال الاستفزازية المتكررة لبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي مؤخرا ليست سوى محاولات لعرقلة عملية إعادة توحيد الصين.

وحثت تشو أعضاء الكونغرس الأمريكي المعنيين على فهم الحساسية العالية لقضية تايوان ووقف الاستفزازات والامتناع عن تقديم أي دعم للعناصر الانفصالية التي تدعو إلى ما يسمى “استقلال تايوان”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين فى مؤتمر صحفي أمس أن بلاده تحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة داعيا إياها إلى وقف علاقاتها العسكرية مع تايوان والكف عن إثارة التوترات فى هذا المضيق.

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